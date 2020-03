Audio fake via WhatsApp sulla diffusione del Coronavirus in Val Bormida: i carabinieri denunciano due 30enni

Nel corso degli ultimi 2 giorni, nell’intera provincia, sono state denunciate complessivamente 38 persone per inadempienza ai provvedimenti dell’autorità, per falsa attestazione o dichiarazione a P.U. e 2 addirittura “per pubblicazione di notizie false o esagerate atte a turbare l'ordine pubblico”.

Sono giorni sicuramente difficili ma l’Arma continua, in stretto coordinamento con le altre FFPP, a svolgere controlli su tutti coloro che escono di casa incuranti dei divieti vigenti e ieri, come sabato, addirittura con il supporto dell’elicottero del 15° Elinucleo di Villanova d’Albenga che sorvolando il nostro territorio segnala alle pattuglie a terra situazioni di particolare criticità.

Il problema non è solo legato alle persone che violano il divieto ma soprattutto al fatto che spesso si tratta di individui provenienti dalle prime aree “a rischio” che si sono riversati in riviera nella cosiddette “seconde case” (dalla provincia di Torino a Finale, da quella di Alessandria a Varazze, da Milano a Cairo Montenotte) o come un gruppo di persone sedute comodamente al bar della stazione FFSS di Varazze intente a bersi una birra.

A tutto questo si aggiunge la denuncia di due giovani 30enni savonesi che tramite “WhatsApp” hanno diffuso messaggi vocali allarmistici e infondati circa la diffusione del virus in Val Bormida invitando i destinatari a non andare in quelle zone e generando vera preoccupazione tra la popolazione.

I servizi proseguiranno con ogni mezzo a disposizione dell’Arma dei Carabinieri nella speranza che tutti, soprattutto anziani e persone provenienti da altre province capiscano la reale necessità di restare a casa per la loro e altrui tutela.