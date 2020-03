Casi positivi sbarcati dalla Costa Luminosa in arrivo a Savona. Toti: "Il Governo lavora per lo sbarco degli stranieri a Marsiglia, l'ASL2 non può farsi carico di pazienti gravi"

"Il Ministero degli Interni e degli Esteri decideranno se la Costa Luminosa farà effettivamente scalo Savona. Abbiamo fatto presente tutte le nostre preoccupazioni. Costa sta lavorando con il Governo per cercare di scaricare più passeggeri stranieri possibili nel porto di Marsiglia prima di arrivare da noi".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto in merito all'approdo previsto per venerdì 20 marzo alle ore 18.00 della Costa Luminosa in porto a Savona. Nave dal quale sono stati sbarcati tre italiani positivi al Coronavirus, di cui uno è deceduto. Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta sbarcare una coppia di piemontesi poi risultata positiva ed era deceduto un modenese.

Da lì la preoccupazione dei cittadini e soprattutto del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che teme per la sicurezza dei savonesi visto che a bordo potrebbero esserci altre persone positive che sono state a contatto con i tre contagiati. L'attenzione sarebbe alta quindi per le modalità di sbarco e il rientro dei cittadini. Su 1300 passeggeri circa non sarebbero tanti gli italiani a dover scendere dalla nave visto che si tratta di una crociera partita dagli Stati Uniti con tanti stranieri a bordo.

"Vedremo l'evolversi di queste ore come procederanno le trattative tra il governo italiano e i governi dei paesi esteri che dovranno riprendersi i loro cittadini, dopo di che ci dovranno dire come vorranno gestire la questione. Noi siamo pronti a far fronte ma certamente l'ASL2 non è in grado di farsi carico aggiuntivo di possibili malati gravi" continua Toti.

"Al lavoro questa mattina con le istituzioni coinvolte in quanto, come Autorità Sanitaria Locale, pretendo garanzie a tutela dei cittadini in previsione dell'imminente arrivo della nave Costa Luminosa" ha specificato con un post su Facebook il sindaco Caprioglio, in costante contatto con la Prefettura.