Covid-19: l’UIBM sospende i termini in scadenza per i procedimenti di competenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile

La Sala Pubblico è temporaneamente chiusa, pertanto è possibile inoltrare gli atti di interesse all’UIBM attraverso il deposito telematico ricorrendo al deposito postale. Per garantite un supporto adeguato è stato potenziato il servizio di assistenza attraverso la casella di posta elettronica dedicata: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center . È temporaneamente sospeso il servizio di rilascio di copie autenticate, rimane attivo il servizio di rilascio di copie semplici unicamente per email; le relative richieste devono essere indirizzate a: richiestacopie.uibm@mise.gov.it

I termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 per gli adempimenti indicati dall’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2020, n.33, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi, di cui all’articolo 176 del CPI, e dei ricorsi notificati, di cui all’articolo 147, comma 1, del CPI, sono sospesi senza la necessità di presentare specifica istanza da parte degli interessati. A conclusione del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere per la parte residua. Nel momento in cui si provvede all’adempimento rientrante nell’ambito di applicazione del precedente comma 1, l’interessato è tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.