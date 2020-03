Ologrammi: i sistemi anticontraffazione più efficaci

Al giorno d’oggi proteggere i prodotti dalla contraffazione è una vera e propria necessità, perché sono sempre più frequenti i tentativi di imitazione della merce e riguardano qualsiasi settore. Purtroppo le tecnologie a disposizione dei contraffattori sono sempre più evolute ed è quindi necessario adattarsi, cercando di adottare delle soluzioni che consentano di proteggere l’originalità del proprio prodotto in modo ottimale.

Tra i sistemi anticontraffazione più efficaci e utilizzati negli ultimi tempi troviamo senz’altro gli ologrammi, che si prestano a molteplici ambiti di applicazione. Vediamo nel dettaglio come funzionano e quali sono i vantaggi che offrono.

Ologrammi: cosa sono e come funzionano

Gli ologrammi sono delle speciali immagini tridimensionali realizzate mediante specifiche apparecchiature e praticamente impossibili da replicare con i metodi tradizionali come scanner, fotocopiatrici o macchine fotografiche. Sono infatti composti da più immagini sovrapposte e diffrangenti, che cambiano a seconda del punto di osservazione. Riuscire a replicare con fedeltà gli ologrammi è davvero un’impresa molto ardua, anche per un contraffattore esperto. Per questo motivo sono i sistemi migliori per proteggere l’autenticità e l’originalità del prodotto.

Sul sito www.ologrammi.com è possibile farsi un’idea degli ambiti di applicazione di queste immagini, che sono davvero moltissimi.

I vantaggi degli ologrammi come sistemi anticontraffazione

Gli ologrammi sono sistemi di contraffazione particolarmente gettonati perché offrono numerosi vantaggi, che vale la pena specificare nel dettaglio. Vediamoli brevemente insieme.

Difficoltà di replicazione

Gli ologrammi sono realizzati con macchinari appositi e particolarmente tecnologici, altamente specializzati. Per questo motivo risultano alquanto complessi da replicare ed è veramente difficile che un contraffattore riesca a farlo, anche se munito di strumenti di ultima generazione. Sono quindi sicuri ed offrono una sicurezza elevata.

Semplicità di applicazione su qualsiasi prodotto

Gli ologrammi sono molto semplici da applicare, su qualsiasi tipologia di prodotto. È infatti possibile realizzarli su supporti adesivi ma anche su cartellini, sigilli di garanzia o stamparli a caldo. Le applicazioni sono molto vaste e si prestano a svariati prodotti.

Elevati costi di replicazione

Per un contraffattore, replicare un ologramma è alquanto costoso proprio perché per realizzarli è necessario dotarsi di strumenti specifici ed altamente tecnologici. Si tratta dunque di un sistema efficacie perché è necessario investire grandi somme di denaro per acquistare i mezzi necessari per la replicazione, che tra l’altro è complessa.

Possibilità di incrementare il livello di sicurezza

Un altro vantaggio degli ologrammi è che si possono realizzare inserendo vari livelli di sicurezza, in base alle esigenze specifiche di protezione dell’autenticità del prodotto e del suo valore. È infatti possibile inserire codici a barre, criptogrammi, numeri di identificazione e via dicendo, rendendo l’ologramma ulteriormente complesso e quindi difficile da replicare.

Possibilità di verifica immediata

L’autenticità di un ologramma può essere verificata nell’immediato e anche questo rappresenta un altro vantaggio da non sottovalutare, perché in tal modo è possibile avere un’immediata conferma dell’autenticità del prodotto.

Versatilità

Questi sistemi anticontraffazione sono estremamente versatili perché si prestano all’applicazione su qualsiasi tipologia di prodotto. Si possono dunque considerare universali, in quanto non sono limitati ad alcuni settori merceologici ma possono essere utilizzati per la protezione dell’originalità di svariate merci.