Coronavirus, Battelli: "Ritardi Ue fatali, si a sospensione patto stabilità e Covid bond"

"E' urgente che l'Ue dia risposte all'altezza della situazione passando dalle parole ai fatti. Immobilismo e ritardi, oltre che irresponsabili, sarebbero fatali. E non solo per noi. Questa crisi senza precedenti deciderà del futuro dell'Italia in Europa e del futuro dell'Ue stessa. Si proceda allora velocemente con la sospensione del patto di stabilità, che impedisce politiche espansive di sostegno all'economia, si lavori all'emissione di bond o a un fondo di garanzia europeo per finanziare i governi e aiutarli a proteggere le proprie economie. Sul Mes, invece, è ovvio che la nostra priorità, ora, è arginare il contagio ma occorre avviare una discussione aperta e senza pregiudizi, tenendo sempre presente che il Parlamento è sovrano". E' quanto scrive, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli.



"L'Ue, in questa fase, ha il dovere di evitare che gli Stati membri prendano decisioni unilaterali e la responsabilità di ripristinare la fiducia dei cittadini arginando la diffusione di un altro virus, quello sovranista, distruttivo e isolazionista. Ecco perché, da giorni, auspico misure congiunte e la predisposizione di una sorta di 'rete di protezione europea' che consenta ai governi di avere le mani libere per proteggere i rispettivi Paesi senza essere attaccati dai mercati" conclude Battelli.