Il consigliere regionale Vaccarezza ricorda la festa patronale di Savona

"Buongiorno Amici. Questa è una settimana difficile. In questi giorni il Covid sta colpendo duramente la popolazione; il mio appello quotidiano è affinché usiate il vostro tempo in maniera responsabile, per il bene di tutti. Guardate negli occhi i vostri cari e ripetetevi che ogni secondo che rinunciate a passare fuori è un passo in piu verso la fine di questo incubo". Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Oggi è il 18 Marzo - prosegue Vaccarezza - La città di Savona celebra la sua Patrona, Nostra Signora della Misericordia. Quest'anno, l'annuale Processione che dal centro di Savona si snoda fino ad arrivare al Santuario, dove fu eretta la Chiesa a seguito dell' apparizione della Madonna nel 1536, non avrà luogo per motivi di sicurezza legati al Covid19. Quest'anno, il cuore di tutti i savonesi e non solo sarà ancor a più vicino a questa celebrazione, che non avverrà fisicamente, ma sarà viva e presente in ognuno di noi".