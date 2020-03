Coronavirus, attivi due nuovi numeri regionali per ricevere informazioni

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha reso noto che verrà attivato oggi il numero verde regionale 800 938 883 che sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e sabato dalle 9 alle 12 con personale appositamente dedicato per fornire notizie di utilità e organizzative. “Bisogna utilizzare i numeri utili in modo corretto-ha ribadito Viale- per la salute e l’ausilio alle persone si deve chiamare il proprio medico di famiglia o il 112. Se si vogliono avere notizie sul Coronavirus si può comporre il numero del Ministero della Salute 1500”.

Per quanto riguardala ricetta elettronica dematerializzata l’assessore Viale ha comunicato che “Alisa ha formalizzato un provvedimento che prevede l’iter della ricetta dematerializzata, per evitare l’affollamento presso gli studi medici, una procedura che entrerà nella pratica quotidiana dei medici di medicina generale e diventerà prassi nelle prossime settimane e che prevede l’invio nella casella e-mail della ricetta o l’invio di un codice sul telefonino”.

L’assessore ha inoltre ricordato il servizio dell' Asl 3 genovese che ha attivato un numero telefonico (010 8492479 – 3664347533) disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per le donne in gravidanza e allattamento. "Si tratta- ha concluso l'assessore Viale- di un servizio di vicinanza particolarmente importante in un momento come questo”.