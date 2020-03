Albisola, emergenza Coronavirus: farmaci e spesa a casa dei cittadini più fragili

Come sta avvenendo in molti altri Comuni anche ad Albisola Superiore è stato attivato il servizio di consegna dei farmaci e della spesa a domicilio delle persone anziane e di quelle con problemi di immunodepressione.

“Abbiamo a cuore – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – il fatto di adottare tutti i provvedimenti che siano in grado di proteggere il più possibile la nostra popolazione ed in particolare coloro che sono maggiormente esposti al rischio di contagio; pertanto ai cittadini più fragili, e contemporaneamente privi di una rete familiare o amicale di riferimento, da qualche giorno viene offerto un servizio ad hoc che proseguirà per tutta la durata di questa emergenza sanitaria; ciò è reso possibile da una integrazione fra Comune, realtà del Terzo Settore e Regione Liguria; in particolare il Comune si avvarrà, tramite il Consorzio “Il Sestante”, della collaborazione dei Custodi Sociali ai quali, grazie al potenziamento da parte della Regione Liguria del progetto relativo agli interventi per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani, verranno affidati nuovi casi bisognosi di sostegno”.

Gli albisolesi interessati potranno rivolgersi al numero comunale 019-482295 interno 268 dalle 8 alle 13 dei giorni feriali oppure contattare il numero verde, messo a disposizione della Regione Liguria, 800 593235 attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. In caso di necessità l’attività prestata dal Consorzio “Il Sestante” verrà integrata dai volontari della Croce Verde di Albisola.

“In questo momento di grande preoccupazione e allarme sociale – prosegue l’assessore Sprio - le Istituzioni debbono dimostrarsi forti, organizzate ed operative al fine di armonizzare il lavoro delle diverse agenzie che possono contribuire a fornire delle soluzioni puntuali ed efficaci ai problemi dei singoli cittadini anche nell’interesse di tutta la comunità. Amministrare vuole dire fornire delle risposte sia sul piano materiale ma anche, laddove è possibile, sul piano emotivo trasmettendo un messaggio che abbia una valenza anche protettiva e di rassicurazione nei confronti di chi è in una posizione di svantaggio e di difficoltà”.