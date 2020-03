Emergenza Coronavirus, la Fondazione De Mari scende in campo per supportare il territorio

“Ieri pomeriggio ci siamo ritrovati tutti in via telematica per un consiglio di amministrazione che di certo non ci dimenticheremo - dice il presidente della Fondazione De Mari Federico Delfino - e in comune accordo abbiamo preso alcune decisioni importanti per supportare il nostro territorio in questa difficilissima situazione che stiamo vivendo”.

Il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato tre importanti iniziative:

1) sono stati stanziati 110.000 € subito disponibili in favore delle Pubbliche Assistenze che, con grande fatica e abnegazione, stanno svolgendo un lavoro fondamentale e non sempre riconosciuto. Tutte le unità che coprono l’intero territorio della provincia di Savona verranno sostenute in modo proporzionale all’ampiezza del territorio e al numero di abitanti;

2) insieme con la Fondazione Carispezia verrà finanziato il triage relativo alla nave ospedale che verrà allestita nel porto di Genova e che, a partire da lunedì, servirà tutto il nord Italia. La Regione Liguria ci ha chiesto un primo stanziamento di 18.000 € e entrambe le fondazioni hanno risposto positivamente all’istante;

3) abbiamo costituito un fondo, attingendo da una riserva che viene accantonata ogni anno, pari a 285.000 € per fronteggiare poi ciò che accadrà nei prossimi mesi. La speranza è ovviamente quella di utilizzare questo fondo per dare una mano alla ripresa economica del nostro territorio nei tempi più brevi possibili.

“Tutti gli stanziamenti relativi ai bandi che erano già stati attivati - aggiunge il presidente Delfino- verranno mantenuti. Rispetto al primo bando, “Spettacolodalvivo”, ci riserveremo di effettuare le dovute valutazioni nelle prossime settimane, quando sarà più chiaro quali spettacoli e rappresentazioni potranno davvero svolgersi. Lo stesso vale per la sessione erogativa generale. Il bando attualmente in corso, “la nostra scuola” raccoglierà tutte le istanze delle scuole della nostra provincia e ci auguriamo possa essere di aiuto per supportare la didattica a distanza, quanto mai importante in questo momento. Ne abbiamo prorogato la scadenza per permettere a tutte le scuole di presentare la domanda".

"Ci tengo davvero a ringraziare tutto il consiglio di amministrazione, il vicepresidente Attilio Caviglia e i consiglieri Nicoletta Marconi, Carlo Scrivano e Annamaria Torterolo per la disponibilità e la collaborazione nonché tutto lo staff della Fondazione De Mari. Pur nella difficoltà di questo momento, stiamo vivendo una bellissima esperienza umana”.