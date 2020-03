Divieto assoluto per lo sport all'aria aperta. Il ministro Spadafora non esclude il provvedimento nelle prossime ore

La possibilità di praticare attività fisica all'aperto, seppur in solitaria, potrebbe diventare presto un ricordo.

Il ministro dello sport. Vincenzo Spadafora, ai microfoni del Tg1 è stato infatti molto chiaro: troppe persone stanno abusando della possibilità di trascorrere il proprio tempo anche al di fuori delle mura domestiche.

"Nelle prossime ore - ha confermato il ministro - bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo all'attività all'aperto. Fino ad ora abbiamo concesso questa opportunità, perché la comunità scientifica ci consigliava di poter far praticare attività fisica anche a persone afflitte da diverse patologie. L'appello generale era però di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto"