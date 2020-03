Bucci: "Impegno di lavoratori Amiu e Aster simbolo di una città che funziona nell'emergenza"

Il sindaco Marco Bucci ribadisce il suo invito ai genovesi a rimanere a casa salvo le improcrastinabili necessità e rivendica la tenuta dei servizi comunali nell'emergenza, sempre tutelando la salute dei lavoratori.

"Il messaggio che voglio dare è sempre lo stesso, stare a casa, e limitare al massimo i contatti sociali: il termine di quest'avventura sarà più vicino quanto noi saremo rigorosi nel rispetto delle regole adesso", ha ricordato il sindaco di Genova durante il punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus nella Sala Trasparenza della Regione.

"Abbiamo confermato la riduzione del 20% di Amt, visto che abbiamo riscontrato la coerenza della misura; se qualcosa dovesse cambiare siamo pronti a intervenire nel corso della prossima settimana - ha spiegato il sindaco -. I lavoratori di Amiu sono impegnati tutti i giorni a ritmo aumentato, e in più si sta facendo la sanificazione cassonetti in città, sempre secondo i crismi che la legge prescrive al fine di tutelare i lavoratori e limitare il contagio. Grande lavoro nonostante l'emergenza anche per i dipendenti di Aster, impegnati a garantire il servizio ai cittadini: questo è l'esempio di una città ce continua a funzionare nonostante tutto".

"Domani - aggiunge Bucci - valuteremo tutti i cantieri in città perché abbiamo avuto richieste di sospensione lavori. Valuteremo caso per caso, pur nella volontà di portare avanti il maggior numero di lavorazioni possibile: terremo conto per prima cosa della salute di tutti. Sabato va su l'ultima campata da 100 metri del ponte sul Polcevera, il cantiere va avanti, e, lo voglio ripetere, non c'è nessun lavoratore positivo. Sabato avremo quasi 800 metri di ponte già fatti: andiamo avanti con passione, grinta e entusiasmo nel costruire una città migliore".