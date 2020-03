Amici degli animali: non dire gatto se non ce l'hai... nell'armadio (VIDEO DA NON PERDERE)

Gli animali domestici sono parte integrante di una famiglia, qualunque sia il suo nucleo. Sono tanti i dubbi che possono sorgere, alcuni più grandi alcuni più piccoli.

Per tutte le vostre domande sono stati creati dei mini video in cui in modo chiaro, conciso e simpatico, viene spiegato come curare al meglio la salute e il benessere del nostro amico a 4 (o 2) zampe.

Questa settimana ci occupiamo dei nostri amici gatti.

"Non posso aprire l'armadio che la mia micia ci si fionda dentro. E' normale?". Ecco perchè i gatti si nascondono fra i vostri vestiti. Per giocare, per riposare e anche per evere bisogno dei propri spazi.

Al prossimo appuntamento.