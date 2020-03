Emergenza Coronavirus. La Croce Bianca di Altare lancia un appello via Facebook: "Aiutateci ad aiutare! Siamo alla ricerca di tute protettive, mascherine FFP2 - FFP3 o chirurgiche indispensabili per proteggere i militi in servizio in questa emergenza".

"Il vostro dono ci potrà consentire di prestare servizio ed aiutare in sicurezza! Grazie mille!" concludono dalla Pubblica Assistenza altarese.