Il bandiera italiana come messaggio di speranza: "Uniti si vince. Forza Italia, forza Roccavignale e forza tutti noi".

Si legge sulla pagina Facebook del comune di Roccavignale: "Il tricolore resterà acceso sul palazzo comunale fino a che non vinceremo la battaglia contro il Coronavirus. Per vincere bisogna però rispettare le regole e dato che la val Bormida per ora è un isola felice teniamo duro fino alla fine".