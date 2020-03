Emergenza Coronavirus, Bertino (Confcommercio) ai sindaci del savonese: "Chiediamo il rinvio dei pagamenti di suolo pubblico e Tari"

"Abbiamo inviato una lettera ai sindaci dei 69 comuni del savonesi pregandoli di poter fare qualcosa per tenere in piedi le imprese, concentrandosi soprattutto sul rinvio dei pagamenti del suolo pubblico e della Tari".

Il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino ha recapitato una richiesta ai primi cittadini della provincia di Savona per venire incontro all'attuale difficile situazione che sta riscontrando il settore del terziario a causa dell'emergenza Coronavirus.

"I sindaci hanno dichiarato la loro disponibilità e stanno prendendo le loro decisioni, speriamo che arrivino notizie positive, abbiamo bisogno di un iniezione di coraggio e comprensione" continua Bertino.

Molti comuni sono già venuti incontro agli esercenti come ad esempio a Savona, Albenga ed Andora.

"Stiamo riscontrando un grande impegno da parte di coloro che hanno la facoltà di tenere aperti, perchè stanno rischiando in prima persona la salute. Ringraziamo le grandi e medie strutture e tutti i negozi di vicinato nei piccoli paesi, sono un servizio sociale irrinunciabile, così come naturalmente le farmacie e le tabaccherie" specifica il presidente di Confcommercio Savona.

Ogni associazione di categoria sta facendo la propria parte, la prima cosa è non intralciare tutta la parte della sanità, essere in qualche modo ligi a questa quarantena, cosi cercheremo di uscire da questa situazione. Continuiamo a ringraziare tutti quelli che sono in questo momento impegnatissimi, a partire dal servizio sanitario e tutto quello che è espressione del servizio pubblico, siamo riconoscenti e ringraziamo tutti coloro che stanno a casa" conclude Bertino.