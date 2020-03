Internet come risorsa per contrastare il Coronavirus: a Varigotti anche le lezioni di musica

La musica al tempo del Covid19 cambia modo di esprimersi. Abbiamo ascoltato e applaudito musica ai balconi, sui tetti, condivisa con i vicini di casa o su internet. Ma come si impara la musica in questo periodo?

L'Accademia Musicale del Finale ha scelto di insegnarla usando la connessione internet, la distanza è annullata: il docente impartisce la sua lezione e aldilà dello schermo l'allievo esegue tra le pareti della sua camera, ascoltato anche dalla famiglia che oggi più che mai ne apprezza il percorso di crescita. Non smettere di insegnare e di imparare diventa necessario come un appiglio alla normalità ormai desiderata e agognata.

Ciascuno ha bisogno di confermare il proprio ruolo: l'insegnante sente urgente la sua missione di docente e l'alunno ha bisogno di rimanere incanalato in una quotidianità fatta anche di regole e orari. E allora brava l'Accademia Musicale che non lascia solo chi si è affidato ad essa per accrescere la propria cultura, non c'è nulla di meglio che riempire i momenti vuoti della giornata con la didattica musicale.

Gli insegnanti si sono resi subito disponibili a questo nuovo modo di impartire le loro lezioni in attesa di poter riprendere la normalità. È chissà che gli allievi non regalino qualche momento di buona musica oltre le pareti della loro camera tra i vicini di casa.