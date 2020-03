L'appello del sindaco Balestra: "A Villanova d'Albenga situazione sotto controllo. Manteniamola tale"

Il sindaco del Comune di Villanova d'Albenga Pietro Balestra dirama su Facebook una serie di informazioni alla popolazione, tra bilanci di quanto si è già fatto e consigli su quanto ancora da fare.

Scrive il primo cittadino: "Carissimi Concittadini a Villanova ci siamo sempre distinti per rispetto e solidarietà, anche in questo triste periodo molte persone e tanti giovani mi hanno manifestato la loro disponibilità a rendersi utili per il paese. Un bel segnale che lascia ben sperare per il futuro.

Abbiamo ridotto al minimo il personale comunale collocandolo in ferie e attivando l'home working proprio per evitare al massimo i contatti. A Villanova la situazione è sotto controllo, siamo in costante contatto con i responsabili ASL e con i Carabinieri e con tutte quelle realtà coinvolte nella vita cittadina.

Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori nessuno escluso ed in particolare i funzionari Rino Ferrari e il comandante Vincenzo Pellitteri, uniti alla nuova segretaria dotoressa Roberta Ramoino senza i quali la quotidianità sarebbe davvero più difficile.Però mi vengono segnalate sempre troppe persone in giro per le vie cittadine o lungo i fiumi, lo so in giornate belle così una passeggiata aiuta e rigenera, quindi CERCHIAMO ASSOLUTAMENTE DI EVITARE DI USCIRE DI CASA e qualora necessario osservate scrupolosamente le disposizioni di legge soprattutto per le distanze e le protezioni credo note a tutti.

Per qualsiasi necessità o segnalazione usate il telefono ai numeri segnalati e gli strumenti che avete a disposizione, anche i social, ma in privato".