Dopo i casi da Coronavirus in arrivo la Costa Luminosa a Savona, sindaco Caprioglio: "Rassicurati su sbarco e trasferimento dei passeggeri"

"Auspico che le rassicurazioni avute oggi da Costa Crociere in merito all'esecuzione nelle 48 ore delle operazioni, in sicurezza, di sbarco e trasferimento dei passeggeri si attuino e che, successivamente, la nave venga trasferita in un altro porto. Colgo l'occasione per ringraziare Costa unitamente a tutte le istituzioni per l'enorme sforzo organizzativo messo in campo".

Queste le parole del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio alla fine della riunione in Prefettura organizzata per discutere dell'arrivo di Costa Luminosa in porto previsto per domani sera e delle misure da attuare per lo sbarco degli italiani (circa 180) e una parte di stranieri.

Al momento la nave è attraccata al porto di Marsiglia e sono stati fatti sbarcare i primi passeggeri francesi e non.

La preoccupazione era nata in quanto erano stati sbarcati tre italiani positivi al Coronavirus, di cui uno è deceduto e quindi si teme che a bordo ci siano ulteriori persone contagiate.

Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta scendere dalla Costa una coppia di piemontesi a San Juan de Portorico poi risultata positiva ed era deceduto un modenese a Tenerife.

"Noi siamo pronti a far fronte ma certamente l'Asl 2 non è in grado di farsi carico aggiuntivo di possibili malati gravi" aveva spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"A bordo ci sono persone con sintomi lievi ma che vanno attenzionate - spiega l'assessore alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone - l'accordo con il Ministero delle Infrastrutture e degli Esteri è di far scendere più persone possibili in territorio francese così da poterli agevolare nel loro rientro. Questa notte avremo la conferma di quante persone saranno sbarcate a Marsiglia e ci prepareremo allo sbarco di tutti gli italiani e delle persone che faranno rientro a casa toccando il porto di Savona".

"Riteniamo che lo sbarco a Savona debba avvenire solo per persone assolutamente sane, indicate dalla sanità marittima ma anche con dei tempi limitati. Abbiamo dato 48 ore di tempo a Costa Crociere per organizzare questi sbarchi, dopo di che la nave non possa e non debba far quarantena nel porto savonese. Lo diciamo per una scelta di protezione civile. Ci auguriamo che le operazioni vadano bene, dopo le 48 ore cercheremo con il Ministero un'altra location dove la nave potrà completare le operazioni di sbarco" conclude Giampedrone.