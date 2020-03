Non rispettano il decreto anti Coronavirus e sono pure "recidivi": tre giovani denunciati dai carabinieri

Proseguono i controlli dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del decreto Coronavirus che consente di uscire di casa per la lavoro, fare la spesa o per necessità urgenti o sanitarie. Anche oggi, il servizio messo in campo dai militari dell'Arma hanno portato a 17 denunce va precisato che siamo già a casi di “recidiva”, ossia persone che già controllate e denunciate persistono nel non rispettare il divieto.

Purtroppo non è un caso isolato ma nella sola giornata di ieri, sia a Cairo Montenotte che Savona, rispettivamente sono stati trovati “non in regola” due 25enni a spasso per le vie del centro nonostante fossero stati già denunciati pochi giorni fa e un albanese controllato alle 2.00 del 18 e poi trovato ancora in strada alle 14.30 dello stesso giorno (denunciato entrambe le volte).

Intanto anche al fine di potenziare ancor di più il sistema di controllo, dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri sono stati inviati, anche nella provincia di Savona, i carabinieri Allievi, gli allievi marescialli e un Ufficiale provenienti dalle varie Scuole dell’Arma che al momento hanno sospeso le loro attività addestrative proprio per “…supportare i colleghi e sostenere la popolazione…” (vedi foto in allegato).

Da domani inoltre, si aggiungeranno in città anche due equipaggi provenienti dal 2° Battaglione “Liguria” di Genova con il compito di pattugliare la città ed in particolar modo la zona del litorale dove ancora tanta, troppa gente, si reca fermandosi in spiaggia convinta che la lontananza da altre persone dia la necessaria sicurezza senza capire invece che è assolutamente vietato.