Emergenza Covid-19: da Ubi Banca erogazioni liberali per 100 mila euro alla Regione Liguria

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato ieri interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a interventi diretti e di immediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. La Regione Liguria, che fa capo all’area territoriale Nord Ovest, è destinataria di erogazioni per 100mila euro. I fondi messi a disposizione saranno destinati a ospedali e centri di ricerca impegnati nella lotta al ‘Coronavirus’.

“Vogliamo dare il nostro contributo a tutti coloro che stanno lottando in questa situazione di straordinaria emergenza” ha affermato Andrea Perusin, Responsabile della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI Banca.

“Essere la banca del territorio significa anche essere presenti nel momento del bisogno e aiutare la comunità con cui lavoriamo quotidianamente, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali”.

La donazione è solo l’ultima delle iniziative messe in atto da UBI Banca in risposta all’emergenza sanitaria, dopo la moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti e l’erogazione di nuove linee di credito per la gestione del circolante delle imprese.

Per ulteriori informazioni:

UBI Banca Media Relations

media.relations@ubibanca.it

0277814213 – 4938 – 4139 - 4936