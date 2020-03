Pro e contro Proscenic p8: la recensione completa

Oggi ti parlo dei pro e contro Proscenic p8. Questa aspirapolvere è per me una valida alleata nelle pulizie di casa e devo ammettere che non potrei farne a meno. Ho sostituito la vecchia con questa di Proscenic e ho notato una notevole differenza sia in termini di tempistiche per la pulizia, sia nella qualità stessa dell’igenizzazione della casa.

In questa recensione ti spiego quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo elettrodomestico, in modo che possa tu stesso valutare se fa al caso tuo oppure no.

I vantaggi di Proscenic P8

E’ una scopa elettrica senza fili. Il principale motivo per cui trovavo incomodo utilizzare le scope elettriche era la presenza del cavo. Oggi per fortuna questo “difetto” può essere raggirato acquistando semplicemente un modello senza cavo, grazie al quale è possibile maneggiare l’aspirapolvere in modo molto più immediato e senza dover pensare al filo. L’autonomia non è elevata, si parla di una media di 30 minuti. 35 minuti se scegli il livello di aspirazione normale e 25 minuti per il livello più potente che ti permette di aspirare anche i sassolini delle lettiere per gatti. Il motore ha una velocità di 80.000 giri al minuto e questo consente di poter avere una durata maggiore della batteria e un minor rumore.

Due in uno: puoi sganciare l’asta, così da ottenere un aspirabriciole molto potente e facile da maneggiare per raggiungere gli angoli difficili della casa.

Tre tipi di spazzole: in dotazione ti vengono date la spazzola rotonda, la spazzola piatta e quella motorizzata.

La batteria di questa scopa elettrica può essere staccata, questo ti consente di fronteggiare bene il contrattempo della durata. Quando è scarica una, puoi inserire l’altra e proseguire perciò tranquillamente con le pulizie domestiche senza dover aspettare che si carichi la batteria. Per quanto riguarda invece il sedile di ricarica, è un modello a parete.

Lo sporco si raccoglie tutto nel contenitore, il quale puoi svuotarlo in un attimo senza dover entrare in contatto con la polvere e lo sporco.

Il consumo energetico è basso, perciò alla fine del mese quando devi pagare la bolletta energetica non ti troverai a dover fronteggiare grandi spese.

Come puoi capire perciò si tratta di un modello di ottima qualità, che ti permette di fronteggiare bene alle pulizie di casa eliminando polvere, peli di animali e pollini. Inoltre ha anche un design molto raffinato, perfetto se per te è altrettanto importante avere una scopa elettrica esteticamente piacevole.

Il corpo snello di questo modello e le tre spazzole ti aiutano a raggiungere qualsiasi zona della casa. Uno svantaggio è il tempo di ricarica che è di 3 o 4 ore, ma come ho già detto puoi risolvere il problema semplicemente tenendo una batteria di riserva.

Personalmente sono soddisfatta del mio acquisto e fino a oggi non ho tenuto nessun problema con la mia Proscenic p8!