Chiusura del PPI di Cairo, 'Cairo democratica' e il consigliere Lovanio: "Stupefatti dalla posizione espressa dal sindaco Lambertini"

"Il Presidente della Regione Toti, ancora stamattina dichiara che vanno ampliati i posti letto, i presidi sanitari. Ci domandiamo se il Sindaco di Cairo, peraltro presidente del distretto sociosanitario, con responsabilità conseguenti, non voglia assumere insieme al presidente Toti una iniziativa tesa a consolidare il presidio sanitario dell'ospedale di Cairo, che peraltro potrebbe agire da centro per le cure di base NO-COVID, per altro ridotte e per le emergenze di un territorio con oltre 40mila persone, per lo più anziane che in caso di emergenza andrebbero ad intasare il San Paolo, laddove si cura il coronavirus, avendo a disposizione solo un automedicale. Di più: si pensa di allestire presso la scuola di polizia penitenziaria di Cairo un centro per il trattamento dei lungodegenti che hanno contratto il virus. Ci chiediamo, insieme ai comitati locali, ai tanti cittadini che stanno esprimendo il loro dissenso per la chiusura dell'ospedale, si può gestire un centro così senza una struttura sanitaria di supporto?" aggiungono ancora i rappresentanti della minoranza cairese.