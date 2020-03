Chiusura momentanea PPI di Cairo, contrario anche il gruppo Ligorio sindaco: "Questa scellerata decisione non venga attuata"

"In merito alle ultime notizie che si sono accavallate negli ultimi due giorni circa l'effettiva chiusura dell'Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte resa nota dalla Dirigenza della ASL2 Savonese ieri, 18 marzo 2020, il Gruppo Consigliare Movimento Civico Ligorio Sindaco vuole ribadire la sua più convinta contrarietà e si unisce agli appelli fatti da più parti politiche e non, affinchè questa scellerata decisione non venga attuata". Si apre con queste parole la nota ufficiale del gruppo Ligorio sindaco, minoranza del Consiglio comunale di Cairo, che segue l'annuncio relativo alla chiusura temporanea dei reparti di degenza e del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’ospedale di Cairo Montenotte.

"Consapevole del momento critico, delicato ed unico che ognuno di noi sta vivendo sulla propria pelle, tuttavia il Gruppo Consigliare non ritiene giustificato che un territorio di 40.000 abitanti venga spogliato del tutto di una struttura sanitaria che può costituire una valida risorsa per contenere e risolvere le conseguenze di piccoli e medi incidenti domestici e non solo - prosegue la nota - Avere la consapevolezza che l'intera popolazione della valle sta attraversando un periodo drammatico, unico nel suo genere e mai vissuto fortunatamente fin ora, significa anche non togliere quel minimo di speranza che ognuno di noi ha di non essere lasciato solo nell'affrontare i problemi piccoli o grandi che sono legati alla propria salute".

"In questo contesto, è poco chiara l'intenzione di abbandonare anche se temporaneamente, una struttura ospedaliera locale per aiutare una struttura piu' grande come il San Paolo di Savona, e, contemporaneamente, creare un ricovero per gli eventuali contagiati nell'immensa struttura della Scuola della Polizia Penitenziaria "Schivo" di Cairo Montenotte, senza avere oggettive certezze da chi e da come ques'ultima struttura verrà gestita" aggiungono dalla minoranza cairese.

"Quindi la sostanza è chiudere un'ospedale che all'inizio della pandemia avrebbe dovuto occuparsi di casi non Covid-19 insieme all'Ospedale pietrese di Santa Corona, per poi aprire, nello stesso comune, una struttura non ospedaliera un ricovero per gli eventuali contagiati?" concludono infine dal gruppo Ligorio sindaco.