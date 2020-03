Chiusura ospedale Cairo, Di Sapia (Pd): "Scelta scellerata e incomprensibile"

"Da domani, venerdì 20 marzo, il Punto di Primo Intervento e l'intero ospedale di Cairo chiuderanno. Non pensavamo si potesse arrivare a tanto, ma tra promesse e scelte sbagliate compiute in questi anni da chi governa in Regione, a quanto pare succederà, purtroppo" commenta in una nota Michele Di Sapia, segretario del circolo Pd di Cairo Montenotte.

"Tre anni fa avevano bocciato il riconoscimento d'ospedale d'area disagiata, ignorando del tutto le 18 mila firme raccolte a sostegno. Poi ci avevano fatto credere che l'unico modo per riaprire il pronto soccorso fosse l'arrivo dei privati e che con il loro arrivo tutto sarebbe funzionato alla perfezione. Poi hanno depauperato l'intero nosocomio cairese, limitandone sempre di più l'accesso e i servizi". "Ed ora nel pieno di un'emergenza, invece di potenziarlo, decidono addirittura di chiuderlo, privando 40 mila persone di un presidio medico essenziale del territorio. Ci auguriamo solo che sia una chiusura temporanea e non definitiva e che in questo periodo già difficile non succeda più nulla, ma se qualcosa dovesse andare male chi avrà fatto determinate scelte dovrà prendersi le proprie responsabilità e fare un passo indietro, una volta per tutte".