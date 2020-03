Coronavirus, Battelli: "Decisione Bce dimostra che forse Europa sta 'guarendo'"

"Il paradosso del Coronavirus che fa guarire l'Europa dalla sua grande malattia. L'Italia è in prima linea per combattere il virus con ogni mezzo disponibile: avevamo bisogno dell'aiuto forte dell'UE e, stanotte, è arrivato con l'annuncio della Bce di un piano d'emergenza da 750 miliardi. Stiamo vivendo una fase della storia umana che nessuno aveva previsto e, nessuno, sa come trattare, è tutto nuovo, tutto da sperimentare, dalle cure sanitarie alle cure economiche. Ma la ricetta europea è ancora la cura migliore". Così, in un post su Instagram, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

"Leggo commenti disarmanti: 'fuori dall'Europa, fuori dall'euro, chiudiamoci soli, fuori tutti'. Oggi è il momento di reinventare tutto, tutti siamo inermi e sconvolti davanti a questa pandemia ma c'è una via d'uscita: unirsi e combatterla a livello di ricerca, di collaborazione, di sperimentazione, a livello economico. Combattiamo allora questa guerra, ne usciremo più forti e imparando la lezione che, a mio avviso, non è quella del tutto contro tutti ma quella del gettare le basi per la vera Europa" conclude Battelli.