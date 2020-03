Coronavirus, probabile proroga delle restrizioni: lo sport all'aria aperta potrebbe essere vietato

Si va verso una proroga delle restrizioni adottate per contenere l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Pare essere questa la strada intrapresa dal Governo Conte.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, la riapertura delle scuole prevista per il 3 aprile dovrebbe slittare. Cosi come sarebbe confermata la serrata di molte attività commerciali, già chiuse con il precedente decreto.

Ma non è tutto. Infatti non sono da escludere nuove restrizioni, come il divieto assoluto di praticare sport all'aria aperta. Ipotesi al vaglio del Governo come confermato dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora (LEGGI QUI).