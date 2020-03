Coronavirus, Rixi (Lega): "Comuni a rischio default"

“Auspichiamo che dopo il 'Cura Italia' il governo intervenga con forza a sostegno dei Comuni che oggi sono sull'orlo del default". Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi.

"Infatti gli enti territoriali, più vicini ai cittadini in questa emergenza drammatica, sono messi a dura prova nella propria tenuta finanziaria, avendo dovuto rinunciare a entrate importanti, ad esempio quelle derivanti dai parcheggi. Purtroppo, il Cura Italia manca di misure che intercettino i bisogni reali dei territori: anche sulle imprese, le piccole e piccolissime che costituiscono il nostro tessuto produttivo, il decreto non incide con la forza dovuta".

"I 600 euro una tantum per le partite Iva non è nulla di più che una mancetta, sulla cassa integrazione per i dipendenti delle micro imprese ancora dubbi e mancate coperture. Per sostenere il Paese e traghettarlo all’uscita da questo tunnel ci vuole una cura da cavallo, non un’aspirina. Ci aspettiamo un ravvedimento operoso da parte del governo: da parte nostra tutta la disponibilità a lavorare per il bene dell’Italia e degli Italiani" conclude il deputato della Lega Edoardo Rixi.