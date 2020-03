Emergenza Coronavirus, sindaco Caprioglio: "Ai comuni nessuna dotazione finanziaria per fronteggiare i maggiori oneri e le minori entrate"

Quest'oggi in comune a Savona si è svolta la commissione consiliare sul bilancio e il sindaco Ilaria Caprioglio ha fatto il punto sulla situazione di emergenza.

"In questo momento di emergenza ai comuni non sono state date per il momento dotazioni finanziarie per fronteggiare i maggiori oneri e le minori entrate che deriveranno dall'emergenza Covid-19. Sarà necessario un provvedimento specifico per gli enti locali e mantenere il loro equilibrio finanziario. Ho ringraziato i consiglieri perchè è importante approvare il bilancio preventivo per evitare che l'esercizio provvisorio generi un corto circuito nell'erogazione dei servizi" specifica la prima cittadina.

"La polizia locale fa un report alla Questura giornaliero con gli accertamenti e le denunce che ci sono state ma purtroppo siamo in difficoltà perché il Dpcm parla di uscite solo per motivi di lavoro, salute o stretta necessità, mentre nella Fac ministeriali si dà la possibilità alle persone di uscire per fare attività motoria e sportiva e questo crea disagio. Gli agenti nel momento in cui trovano le persone, ad esempio al Prolungamento, fuori ma distanziate di un metro, non possono invitarli a tornare a casa" continua Caprioglio.