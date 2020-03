Festa del papà, Vaccarezza: "Oggi dedico un pensiero a tutti i figli: siate fieri dell'amore che hanno per voi"

"Oggi è la festa del papà. Oggi un pensiero lo dedico a tutti i figli che hanno i loro padri a lavorare negli ospedali, nelle Forze dell'Ordine, negli autotrasporti, nei negozi di generi alimentari, nelle farmacie, nelle imprese di pulizie, nella aziende che raccolgono la nettezza urbana, e in tutte quelle attività che, nonostante questo periodo difficile, ogni mattina si alzano e fanno andare avanti il nostro Paese" commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"A tutti quei figli che non potranno passare questa festa con i loro papà, perché è volontario su un ambulanza o su un mezzo della protezione Civile. A loro dico, siate fieri del tempo che loro dedicano ad aiutare gli altri, di come stanno affrontando queste giornate in cui vorrebbero stare vicino a voi, ma non possono. Siate fieri del loro coraggio: hanno paura, ogni mattina quando aprono la porta e ogni sera quando la chiudono alle loro spalle, ma non lo danno a vedere, perché vogliono che voi abbiate la certezza che andrà tutto bene".

"Siate fieri dell'amore che hanno per voi, anche se non sempre riescono a dimostrarvelo. Aiutateli ad essere forti, ascoltate le loro parole Ai padri dico: siamo fieri di voi, della vostra forza, di come state portando avanti le vostre battaglie, le vostre sfide, i vostri progetti. Della determinazione che anche nei momenti più bui resta con radici ben salde nei vostri valori. Mio padre era una persona meravigliosa, un uomo che non ha mai smesso di esserci per me, per mia mamma".

"Mi ha insegnato il rispetto, mi ha insegnato il valore degli affetti più sinceri, mi ha insegnato ad ascoltare chi aveva e chi oggi ha più esperienza di me, mi ha insegnato a combattere per le cause in cui credo. Ieri ero un ragazzo fiero del suo papà, oggi sono un uomo fiero della sua eredità morale - conclude - Spero, con i miei ragazzi, che amo più di ogni altra cosa, di essere riuscito come lui ha fatto con me. Siate orgogliosi dei vostri padri, sempre: loro sono le radici di tutto ciò che vorrete essere".