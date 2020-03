L'assessore regionale alla Sanità Viale in visita al deposito centrale dei DPI all'ospedale San Martino (FOTO)

"Questo è il deposito centrale dei DPI all’ospedale policlinico San Martino per tutta la Regione Liguria. Sono arrivati i primi carichi da donazioni e acquisti di Regione e del sequestro della Sardegna. Oltre ad alcuni quantitativi della Protezione civile nazionale" commenta su Facebook il vicepresidente regionale e assessore alla Sanità Sonia Viale.

"Sono passata per pochi minuti a salutare i 'magazzinieri' che stanno facendo uno straordinario lavoro di scarico, ventilazione e ricarico per inviare , secondo criteri rigorosi e trasparenti, i DPI al personale sanitario di ogni azienda - conclude - Li ho voluti ringraziare a nome mio e del Presidente per un lavoro che risulta essere oggi più che mai fondamentale".