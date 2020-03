Vazio (Pd) commenta la chiusura dell’Ospedale di Cairo Montenotte: "Una follia in piena emergenza sanitaria"

L'onorevole Franco Vazio, albenganese, parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, commenta così le decisioni in merito all'ospedale valbormidese di Cairo Montenotte: "La decisione della Regione Liguria di chiudere l’ospedale di Cairo nel pieno di una pandemia e di una eccezionale emergenza sanitaria appare assolutamente incomprensibile e pericolosa.

Nel momento in cui le altre Regioni si attrezzano per aprire nuovi ospedali e addirittura costruire nuove strutture sanitarie, in Liguria Toti e l’assessore Viale fanno esattamente il contrario.

In questi anni, favorendo nei fatti i privati, hanno indebolito la Sanità Pubblica, quella che in questi giorni terribili ci sta salvando, ed ora fanno il capolavoro di chiudere anche ospedali e strutture sanitarie che potrebbero curare e salvare i cittadini liguri. Tra l’altro in questo caso stiamo parlando di un territorio come quella della Val Bormida che da tempo chiede il riconoscimento per il San Giuseppe di “ospedale di area disagiata”.

Mi pare che, al netto di comunicati stampa e dirette Facebook del presidente Toti, la sensazione dei liguri sia quella di essere a bordo di un autobus che procede in discesa in un bosco, a fari spenti nella notte, con alla giuda un autista bendato.

Servirebbe unità e condivisione nelle scelte.

Il Pd continuerà ad offrire la propria disponibilità: solo insieme si può vincere questa battaglia".