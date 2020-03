Chiusura momentanea PPI di Cairo, Ardenti: "Priorità garantire il funzionamento di reparti che salvano vite"

"Il Pd sul territorio continua a fare politica alimentando la polemica mentre è silente nei confronti dei suoi rappresentanti nel Governo Conte - continua il consigliere regionale - dove sono i Dpi per i nostri operatori sanitari? Dove sono i Dpi per tutti i lavoratori delle aziende ancora attive promessi da Conte? Cosa succederà con le navi che attraccheranno nei nostri porti con casi di contagio a bordo? Nel frattempo noi facciamo quello che è il nostro dovere correndo contro il tempo e il contagio. Ancora una volta una persona si è autopresentata al PPI di Cairo Montenotte senza dichiarare di avere i sintomi mettendo in pericolo di contagio il personale, che già vive questo pericolo costantemente. Dobbiamo fare in modo di garantire il funzionamento dei reparti che salvano vite e continuare a curare chi verrà contagiato".