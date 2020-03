Emergenza Coronavirus: una raccolta fondi per aiutare i volontari della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito

"Ciao da tutti i Volontari della 'Bianca' di Borghetto che ogni giorno si impegnano per aiutare le persone in difficoltà soccorrendole ed aiutandole nei momenti più duri della vita. Oggi più che in passato, oggi che tutti stiamo vivendo questa emergenza del Covid-19, abbiamo bisogno di aiuto per acquistare i presidi medici che garantiscono la protezione sia per le persone che soccorriamo, sia per noi che per le nostre famiglie quando ritorniamo a casa alla sera". Viene presentata così la raccolta fondi, attraverso la piattaforma specializzata gofundme.com, per aiutare i volontari della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito. Come spiegato dai diretti interessati, i proventi verranno utilizzati per l'acquisto di Dispositivi di protezione per il personale.