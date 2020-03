L’associazione culturale Franco Tessore fa esibire l’Italia con un concorso benefico e gratuito

Tanti sono già i video che abbiamo ricevuto che ci hanno riempito il cuore, primo fra tutti quello di Giusy Lobifaro, scomparsa lo scorso luglio a soli 40anni, il video è un dono dei genitori Rosa e Peppino per ricordarla ed io voglio aggiungere che Giusy era una donna così forte, che nonostante fosse nei suoi ultimi mesi e pur sapendo quella triste verità, non aveva smesso di sorridere. Ricordo che mi ha chiamata un giorno e mi ha detto: “Daniela sai, oggi ho cantato e voglio chiedere se posso cantare anche quando sono in ospedale per portare un sorriso a chi, come me, fa la terapia...voglio fare come hai fatto tu con il CantaCairo, fino a quando avrò respiro”.

Non avevo mai visto però questo video, che mi ha riempito gli occhi di lacrime e il cuore di gioia. Con questa iniziativa i genitori di Giusy ci hanno fatto un dono e si sta compiendo un piccolo miracolo: Giusy partecipa al CANTALITALIA e porterà sicuramente tante emozioni a chi ha avuto la fortuna di conoscerla e porterà sorrisi, come lei avrebbe voluto. Giusy ha organizzato con noi il CantaCairo 2018, un’edizione memorabile e bella...come lei. Tra le prime partecipazioni al CANTALITALIA, tra i liguri: l’artista Monica Porro che dipinge un acquarello con grazia e sentimento, i ballerini Marilena Noceto e Sergio, un allievo provetto di 84 Anni che suona il sax, Elso Rubino e poi il concorso si sta espandendo nelle varie regioni e citiamo il cantante lirico di fama internazionale Roberto Covatta, un talento emergente dell’Abruzzo, nome d’arte Amelia, che dedica a questo periodo un inedito e molte altre partecipazioni “illustri” e dilettantistiche che vedrete presto prendere vita sul nostro canale di YouTube.

Sono veramente soddisfatta di questa iniziativa, che mi permette anche di far cominciare a realizzare alcuni video a mio figlio Gabriele, che prende sempre con slancio le mie piccole e grandi follie in campo artistico. Non posso non citare il nostro fantastico Staff FT, capitanato dal presidente Aldo Giannuzzi, senza il quale, nulla di tutto questo sarebbe possibile; poi dalla nostra Roberta Blangero, mio marito Alberto Ferraro, presenti entrambi nei video Tutorial per CANTALITALIA insieme al mio piccolo grande Gabriele.