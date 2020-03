Ospedale di Albenga: il Rotary dona 500 camici e saturimetri (FOTO)

Il Rotary Club Albenga interviene a supporto dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga con una donazione di 500 camici, attrezzature e strumenti richiesti dai sanitari per fronteggiare l’emergenza COVID-19. In base alla recente disposizione di Regione Liguria e ASL, infatti, tutte le strutture dell’Ospedale di Albenga saranno impiegate in via temporanea ed esclusiva alla gestione dell’emergenza coronavirus.

L’intervento del Rotary è nato dalla stretta collaborazione con personale e dirigenza dell’Asl 2, come spiega il Presidente del Club Claudio Dodero: “La donazione è scaturita dal confronto tra il soci medici nostro Club e il Dr. Teresiano Defranceschi, Primario di Medicina Interna del Santa Maria di Misericordia: in base alle richieste avanzate da chi sta lavorando in prima linea per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, abbiamo predisposto la donazione di una fornitura medicale che comprende attrezzature e strumenti dei quali vi è urgente ed estrema necessità”.

I 500 camici sono stati consegnati giovedì 19 marzo dalla vice presidente del Club, dr.ssa Maria Federica Crotti e dalla presidente incoming dr.ssa Anna Maria Rebuttato, in quanto anche medici dell'ospedale, mentre il presidente dr. Dodero non ha potuto partecipare alla consegna in quanto residente in Comune diverso da Albenga.

Oltre ai 500 camici, il Rotary Club ha organizzato la donazione all’Ospedale di Albenga di saturimetri, occhiali in policarbonato e visiere orientabili che saranno consegnati nei prossimi giorni. Data la difficoltà logistica nell’approvvigionamento, il Club si è occupato di organizzare direttamente il trasporto e la consegna grazie alla messa a disposizione dei mezzi dei propri soci e con l’aiuto di un amico del Club, Renato Marino.