Casi di Coronavirus a Finale, il sindaco Frascherelli precisa: "Non è un dato di cui disponiamo"

"Cari Concittadini, ricevo quotidianamente richieste circa il numero dei positivi presenti a Finale Ligure. E’ un dato di cui non dispongo".

Con queste parole postate nel pomeriggio sul suo profilo Facebook personale il primo cittadino Ugo Frascherelli risponde alle tante richieste giunte in questi giorni, via social e direttamente, su eventuali casi di positività al nuovo Covid-19 presenti nella cittadina rivierasca.

"Se un cittadino viene ricoverato in ospedale e trovato positivo - spiega Frascherelli - la circostanza è riferita alla sua famiglia, al suo medico e alla Asl di appartenenza ma non al Sindaco del suo Comune di residenza. Quello che Asl comunica al Sindaco è solo la proposta di adottare una ordinanza di quarantena obbligatoria nei confronti di persone asintomatiche che hanno avuto contatti con un positivo ma non viene specificato dove e come sono entrati in contatto con un positivo; quindi il contatto può anche essere avvenuto fuori Finale".

Conclude quindi la nota sul social network precisando: "Siamo, lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in una situazione di pandemia (pan=tutto, demos =popolo) per la diffusione del virus. Questa è la ragione per cui occorre rimanere in casa e limitare allo stretto indispensabile le uscite dalla propria dimora: lavoro, salute, spesa. Solo così possiamo impedire la diffusione del virus e contenere i ricoveri. Grazie per l’attenzione e per i sacrifici che state facendo".