Fondazione Carispezia e Fondazione De Mari unite nell’emergenza Coronavirus

Fondazione Carispezia e Fondazione De Mari di Savona offrono il loro supporto per contribuire al progetto della nave-ospedale nel Porto di Genova, volto a fronteggiare il contagio da Coronavirus e a compensare la carenza di posti letto negli ospedali.

L’intervento delle due Fondazioni liguri, che hanno tempestivamente risposto alla richiesta della Regione Liguria, sarà rivolto a finanziare l’installazione, di fronte alla nave, di una tenda attrezzata della Protezione Civile che ospiterà il pre-triage, un presidio medico avanzato di primo livello di fondamentale necessità in questo momento di emergenza.

“In questo momento abbiamo bisogno che tutte le forze migliori del Paese e della regione si dispieghino in un’unica direzione – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Siamo quindi particolarmente lieti di accogliere un’iniziativa come questa, che va a potenziare le iniziative che Regione Liguria ha messo e sta mettendo i campo per potenziare la nostra sanità e rispondere così all’emergenza”.

“Ancora una volta le realtà del territorio non si tirano indietro in un momento di grande difficoltà per la Liguria e per tutta Italia – commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – La donazione delle due fondazioni permetterà di potenziare l’attrezzatura a disposizione della nave –ospedale con una tenda di altissima qualità, che sarà di fondamentale aiuto nella gestione di questa emergenza. Alla conclusione di questa emergenza - conclude – il presidio andrà ad integrare la colonna mobile regionale. Da parte di Regione Liguria, il più sentito ringraziamento”

“Di fronte all’emergenza Coronavirus, le Fondazioni di origine bancaria si sono subito mobilitate, fornendo una prima risposta alle diverse esigenze locali. Questo intervento condiviso con la Fondazione De Mari di Savona andrà a supportare l’impegno dell’intera comunità per garantire l’assistenza medica alle persone in un momento così complicato”, commenta la presidente della Fondazione Carispezia, Claudia Ceroni.

“In questa emergenza, si constata la coerenza e l’unità di intenti degli interventi delle Fondazioni sia a livello nazionale che locale e, in questo caso, la possibilità di effettuare questa importante iniziativa congiuntamente con la Fondazione Carispezia, con la quale siamo da sempre in ottimi rapporti”, conclude il presidente della Fondazione De Mari, Federico Delfino.