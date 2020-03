Ricette dematerializzate, le linee guida di Alisa: invio dei medici ai pazienti via mail, sms o chiamata

Dopo settimane di attesa arriva la risposta da Alisa in merito alle ricette dematerializzate. I medici attendevano così di ricevere una linea guida per superare così la stampa del promemoria cartaceo ed evitare ai pazienti di affollare gli studi. Nella fase legata all'emergenza Coronavirus quindi il processo di erogazione dei farmaci su prescrizione della ricetta dematerializzata avverrà eccezionalmente con una procedura particolare e diversa rispetto al salito.

Il medico, genera la ricetta dematerializzata per ciascun paziente e, nel caso non possa consegnare direttamente il promemoria al paziente (prodotto ai sensi del DM 2 novembre 2011), rende utilizzabile la prescrizione tramite le seguenti modalità alternative.

1. Invio del promemoria tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

Il medico prescrittore rilascia il promemoria dematerializzato tramite: allegato alla posta elettronica ordinaria, qualora l’assistito abbia indicato al medico la casella di posta elettronica ordinaria (PEO) o posta elettronica certificata (PEC). In quel caso il promemoria viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato e non come testo compreso nel messaggio stesso.

2. Invio del numero di ricetta elettronica (NRE) tramite sms o applicazione telefonica

Se il paziente indica al medico il proprio numero di telefono mobile, il medico prescrittore: a) invia all’assistito un messaggio sms contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta (NRE). b) In alternativa, tramite applicazione per telefonia mobile che consente scambi di messaggi e immagini (alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito), il medico invia all’assistito il numero di ricetta elettronica prescritta (NRE) o l’immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica prescritta (NRE).

3. Comunicazione telefonica del numero di ricetta elettronica (NRE)

Il medico prescrittore comunica il numero di ricetta plettronica prescritto (NRE) al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito. Si precisa infine che il promemoria è sempre e comunque disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per gli assistiti che hanno aderito all’iniziativa. Si ricorda inoltre che gli assistiti che hanno le credenziali SPID posso aderire autonomamente al FSE (via web) e scaricare e stampare il proprio promemoria.

La Farmacia, fino al perdurare dello stato di emergenza COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, procederà ad erogare i farmaci tramite la seguente modalità alternativa.

L’assistito si reca in farmacia per ritirare i farmaci e fornisce il promemoria o comunica il codice NRE e il proprio codice fiscale (o T.S).

Il farmacista completa l’intero processo di erogazione (dalla presa in carico all’invio dei dati dell’erogazione) mediante l’accesso all’apposita funzione web sul SAC e, per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica con le modalità in uso.

Dal 20 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020 la farmacia ha due possibilità (le due modalità sono mutualmente esclusive):

Dispensare farmaci stampando il fac simile del promemoria e applicando, contestualmente sullo stesso, le fustelle dei farmaci consegnati. I promemoria (stampati nel periodo 20 marzo- 31 marzo) con le fustelle apposte, unitamente ai promemoria del periodo 1 marzo19 marzo potranno essere quindi consegnati alla ASL congiuntamente con le distinte contabili del mese di marzo .

Utilizzare subito esclusivamente il registro di seguito descritto (dal 20 marzo). Le pagine del Registro (che sostituiscono la stampa del promemoria) dovranno quindi essere consegnate alla ASL congiuntamente con le distinte contabili del mese di aprile.

A far data dal 1 aprile l’impiego del registro costituirà l’unica modalità di erogazione dei farmaci in convenzionata prescritti con ricetta elettronica.

Il farmacista, contestualmente all’erogazione della prescrizione, applica le fustelle su un supporto cartaceo: Registro.

Si precisa che il registro su cui verranno apposte le fustelle, riporterà i seguenti dati: Denominazione farmacia, codice identificativo della farmacia, ASL territorialmente competente, data erogazione, numero progressivo di pagina.

Il registro verrà consegnato, congiuntamente con le distinte contabili, alla ASL. Quindi a far data dal 1 aprile, per l’erogazione delle ricette DEM, vigerà unicamente l’esclusiva dematerializzazione del processo ossia verrà eliminato l’utilizzo del promemoria cartaceo e dovrà essere impiegato il registro supporto cartaceo dei fustelli.

Al momento nulla cambia per quanto riguarda l’erogazione dell’assistenza farmaceutica a carico del SSR tramite ricetta rossa cartacea (convenzionata e DPC) e ricetta ministeriale a ricalco per stupefacenti.