Emergenza Coronavirus: c'è chi propone un servizio di teleassistenza per i cittadini

In merito all’implosione degli scenari del covid-19, ci stupiamo che nel giro di un mese, oggi siamo reclusi nelle nostre case, tardivamente, come in Cina, in Italia e nel resto del mondo. Credo vada fatta una considerazione sui dati che erano sotto gli occhi di tutti. Quindi dare responsabilità ai comportamenti dei cittadini che oggi, sbagliando, escono e si espongono al contagio, è inaccettabile.

Il tampone di massa (si parla di un presidio in kit) servirebbe a darci il sollievo di non essere positivo. La prevenzione, come nell’HIV è la miglior cura, quindi il preservativo. Con i virus, i vaccini, ma nel frattempo, cosa possiamo fare? Dobbiamo pensare al futuro. Scienziati e virologi non ci hanno ancora dato risposte di fronte ai coronavirus, del suo reale periodo di incubazione, ecc...Tutte informazioni di cui non ho la competenza di scriverne quanto.

La politica globale aveva i dati e quindi ha sottovalutato quanto andava fatto nel prepararsi ad una vera e propria situazione di massima emergenza. Alle stesse persone oggi ci affidiamo, nella speranza che siano in grado, sugli errori fatti, di saper gestire al meglio questa guerra. Non è il momento delle polemiche, ma di aiutarci tutti insieme, di essere vicino a chi è sul campo in prima linea e dobbiamo gestire una situazione che sulla base dei dati acquisiti ogni giorno, ci devono rendere consapevoli degli scenari futuri.

Quanto scrivo, ha comprovazioni scientifiche, di cui cito come riferimento il Dr. Miletto del CNR (clicca QUI).

I dati in Liguria e Savona

Per la nostra Regione e provincia si potrebbero verificare scenari o focolai importanti visto l’andamento. Spiace pubblicarlo, augurandomi di essere smentito e che il tx scenda.

Misure di controllo

l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso epicentro ha messo in capo le misure previste, ed il sistema di sorveglianza, dettati dai provvedimenti del Ministero della Salute. La sua circolare si riferisce al 22 Gennaio 2020 * da inizio alla sorveglianza ed ai vari dati, che sono realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, solo dai dati dei lavoratori di Regioni e Provincie Autonome, dai Laboratori Nazionali di riferimento riconosciuti.

Prevenire i sintomi e la cura dei virus

I sintomi di infezione si manifestano ed incidono su parametri vitali fondamentali, il suo monitoraggio, ci darebbe risposte e ci consentirebbe di individuare prima i focolai, i contagiati e mettere in sicurezza l’area di rischio. La teleassistenza consente di fare questi interventi, associati all’APP e di analizzare i parametri vitali prima di passare il paziente alle strutture sanitarie, che avrebbero un quadro clinico, sicuramente più ampio di quello che andrebbe invece ricostruito da ZERO dal medico di famiglia.

La proposta

Realizzare uno strumento informatico anche in APP per capire come si comporta il covid-19, almeno fino a quando non arriverà il vaccino. Monitorare su AREA locale il comportamento della popolazione, degli asintomatici dei ricoverati, in quanto è rilevante quanto sia anomalo il dato sui decessi per fascia di età. Nominare un comitato scientifico-operativo locale, definire un Protocollo che sia allineato a quello dell’epicentro, ma che raccolga altre informazioni, che possano aiutare il Comitato a trovare spunti ed intuizioni sulla cura, oltre al vaccino.

Lo strumento servirà a raccogliere i dati e ad aiutare il cittadino ad essere assistito non solo per cure, ma anche per i servizi. Ci potrebbero essere relazioni tra le principali sintomatologie e parametri da cui il monitoraggio degli asintomatici, dei positivi.

Nei prossimi giorni, cercherò di pubblicare QUI tutti gli aggiornamenti:

Grazie

Bruno Paolinelli Devincenzi, segretario Associazione Filiera Editoriale