Anche Spotorno annuncia nuove chiusure di spazi pubblici contro la diffusione del Covid-19

Arriva anche da Spotorno una ulteriore e maggiormente restrittiva ordinanza per fronteggiare in maniera ancora più efficace il diffondersi del Coronavirus.

Uniformandosi ai sindaci del territorio, che specialmente nelle ultime ore e, per ultimo, su esplicita indicazione del governatore ligure Giovanni Toti, anche Mattia Fiorini ha emesso nel primo pomeriggio nuove disposizioni per limitare gli spostamenti non necessari delle persone.

Il lungomare in località Merello, i moli ed i giardini in fregio alla passeggiata a mare saranno interdetti al pubblico in occasione delle giornate festive e prefestive caratterizzate da condizioni meteorologiche favorevoli. Così come i parchi giochi e comunali , ad eccezione delle aree canine per i residenti della zona.

Sospese le attività di commercio su area pubblica e l'obbligo di limitare al minimo nei tempi e nello spazio gli spostamenti per le primarie esigenze di vita (lavoro, spesa, cure mediche, acquisto farmaci, etc.). Un giro di vite anche per le attività motorie che, si ricorda nell'ordinanza, sono ammesse solo in caso di estrema necessità, espletandole nel più breve tempo possibile limitate esclusivamente alla zona di residenza o domicilio, da intendersi come area posta nelle immediate vicinanze del luogo di abituale dimora.

Queste misure avranno effetto, salvo nuove disposizioni ministeriali o regionali, fino al 3 aprile.