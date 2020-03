Coronavirus, a Finale un nuovo giro di vite: chiusi parchi e cimiteri, nei giorni festivi stop ai luoghi di maggior richiamo

Un nuovo giro di vite è in arrivo da oggi a Finale Ligure. Sulla falsa riga di quanto messo in atto da diversi suoi colleghi di tutta Italia per limitare la diffusione del Coronavirus, questa mattina il sindaco Ugo Frascherelli con un'ordinanza ha previsto nuove ed ulteriori chiusure sul territorio comunale.

Le misure riguarderanno diversi luoghi della cittadina rivierasca e molte abitudini, dalla spesa per il sostentamento all'attività fisica. Una stretta arrivata una volta valutato che “il territorio del Comune è interessato da una moltitudine di opportunità di svolgimento di attività outdoor, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni, tanto lungo la linea di costa, quanto verso i percorsi sportivi e naturalistici del vasto entroterra”, come si legge nel testo dell'ordinanza.

In occasione delle giornate festive e prefestive è interdetto l'accesso presso le seguenti aree pubbliche nelle frazioni di Perti a partire dall'intersezione fra la Via Don M. Scarrone con la Via Calice, di Verzi, a partire dall'intersezione fra la Via per Verzi e la Via Calvisio, e in alcuni punti caratteristici di Varigotti come Piazza dei Pescatori, Piazza del Mare ed il molo, così come quello di Finalpia. Dall'ordinanza restano ovviamente escluse le persone residenti o dimoranti.

Resteranno chiusi quotidianamente anche i cimiteri, garantendo comunque i servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme. Stessa misura anche nei parchi giochi su tutto il territorio comunale.

Restrizioni anche per quanto riguarda l'attività fisica individuale. Jogging, bicicletta, passeggiate, uscite con animali domestici, ad esempio, saranno da svolgersi nella zona di residenza o domicilio, da intendersi come immediate vicinanze del luogo di abituale dimora.

Le attività di commercio su suolo pubblico, comunque intese, saranno vietate su tutto il Comune, mentre per svolgere le ormai note esigenze lavorative, sanitarie e di sostentamento dovranno essere svolte utilizzando il percorso più breve e nel minor tempo possibile.

"Sono misure poste in essere per la maggior tutela dei cittadini – afferma il primo cittadino -. Comprendiamo di attivare azioni dure che stravolgono le nostre abitudini, ma più le rispettiamo ora prima ne usciremo, insieme e più forti di prima”.