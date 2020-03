Coronavirus, parte da Finalborgo l'appello di Pier Firpo: "Tenetevi in forma anche a casa"

Il nome di Pier Firpo a Finalborgo e dintorni non ha bisogno di presentazioni. Non è soltanto un “trainer”, ma è un vero e proprio animatore del tessuto socioculturale finalese. Lo si vede in prima fila in iniziative di recupero della storia e delle tradizioni del Borgo (si pensi ai suoi ruoli all’interno del Centro Storico del Finale), in idee di valorizzazione del territorio (le emozionanti camminate in modalità “Silent walking”), in progetti dedicati al corpo e alla mente (pensiamo all’evento “La Fortezza del Benessere”) e molto altro.

Ora, in questa fase così particolare e delicata per la nostra nazione, alla luce dei recenti decreti ministeriali di contenimento del Coronavirus, Pier Firpo lancia l’hashtag #AllenatiConPier.

Che cosa vuol dire? Spiega lo sportivo finalese: “Voglio invogliare la gente a muoversi, a tenersi in forma, ma al tempo stesso, cosa più importante, a NON uscire di casa, nel rispetto delle leggi e per il bene di tutti. A casa nostra possiamo fare tanti esercizi per il bene del nostro corpo e per il relax della nostra mente, per chi vuole conservare la propria forma fisica e… Per chi invece vuole ritrovarla. Molte persone ferme a casa hanno tempo a disposizione e questo potrebbe essere il momento giusto”.

Pier Firpo divulga i suoi video tutorial attraverso la propria pagina Facebook a profilo aperto, delle vere e proprie lezioni come in una palestra ma totalmente gratuite. E gli “incontri” on line si dividono tra esercizi di stretching e di tono muscolare adatti a tutti e per tutte le età e altri di ginnastica dolce per persone anziane o con problematiche motorie.

Racconta ancora Firpo: “In questo triste periodo è fondamentale continuare a fare attività fisica per mantenere alte le difese immunitarie e affrontare con maggiore positività questo momento della nostra vita. Da oggi venerdì 20 marzo potremo muoverci insieme in diretta sul mio profilo Facebook seguendo gratuitamente le lezioni sotto illustrate”.



Orari dei corsi online:

Lunedi Ore 18.00

STRETCHING e TONE

Martedi Ore 18.00

FLEXIBLE STRENGHT E TONIFICAZIONE

Mercoledì Ore 18.00

GINNASTICA DOLCE

Giovedi Ore 18.00

STRETCHING e TONE

Venerdì Ore 18.00

FLEXIBLE STRENGHT E TONIFICAZIONE

Sabato Ore 18.00

GINNASTICA DOLCE