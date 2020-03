La radio come simbolo di unione di fronte all'emergenza Coronavirus: tutte le emittenti in contemporanea con 4 storici brani italiani

Da sempre uno strumento di compagnia e conforto, dal viaggio in macchina, passando negli auricolari mentre si fa una corsetta approfittando dello streaming ma anche l'unico simbolo dell'informazione utilizzato dai nostri nonni per conoscere le notizie relative al conflitto mondiale.

La radio è magia e ora come non mai, visto l'obbligo di rimanere a casa, ci unisce ancora di più anche grazie all'iniziativa storica messa in atto quest'oggi.

Tutte le radio italiane, nazionali e locali, si sono unite per trasmettere in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio, la stessa programmazione.

Alle ore 11.00 in punto l'iniziativa è partita con l’Inno di Mameli per poi proseguire nell’ordine con Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu, tutte canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il nostro inno quindi che ci fa sentire ancora più italiani in un momento così difficile per il paese e le voci di Adriano Celentano, Lucio Battisti e Domenica Modugno.



C'è chi le ha cantate a squarciagola, chi è rimasto in silenzio a pensare oppure chi si è commosso.

Magari uscendo anche sul balcone di casa, dalla finestra, sintonizzato sulla propria stazione radio preferita, alzando il volume e facendo sentire che quel messaggio di unione può farci sperare che #Andràtuttobene.