Sassello, il sindaco Buschiazzo firma un'ordinanza che vieta l'attività motoria all'aperto

Chiusura dei parchi e giardini pubblici, aree gioco e foresta della Deiva, limitazioni per l'uscita con gli animali domestici e sospensione di tutte le attività sportive sul territorio comunale.

"A causa dei comportamenti irresponsabili di pochi". Così il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha firmato quest'oggi un'ordinanza per contenere l'epidemia da Coronavirus.

Come hanno fatto molti comuni nel savonese anche il primo cittadino sassellese ha deciso per la chiusura delle aree pubbliche e ordinando di uscire con gli animali solo nelle vicinanze delle della propria abitazione (in un raggio massimo di circa 500 metri) e per il tempo strettamente necessario.

Su tutto il territorio comunale stop a qualsiasi pratica sportiva e alle attività motorie svolte all’aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione. Anticipando così la possibile decisione che potrebbe arrivare a livello nazionale dal Ministro dello sport Vincenzo Spadafora.

Al momento a Sassello sarebbero 7 le persone positive al Coronavirus e 16 i cittadini in sorveglianza attiva.