Quiliano, proseguono i controlli sul rispetto del Dpcm: due persone segnalate all'autorità giudiziaria

"Le forze dell’ordine, i carabinieri e la polizia municipale continuano a presidiare il territorio. Chiaramente con le forze a disposizione. E li ringrazio per questo". Così Nicola Isetta, sindaco di Quiliano.

"Nella giornata di ieri il Corpo della Polizia Municipale è stato impegnato, una pattuglia dedicata, ha battuto tutto il territorio, trasmettendo con l’altoparlante la precisa richiesta di non uscire da casa, se non per motivi effettivamente e strettamente necessari e comprovabili - ha continuato il primo cittadino quilianese - In maniera analoga, sono stati utilizzati i sistemi di messaggistica sulle diverse piattaforme a disposizione del Comune, con il preciso obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Sono stati effettuati controlli specifici presso tutti i parchi presenti sul territorio. Sono state effettuate attività di controllo e monitoraggio sull’effettiva osservanza delle disposizioni impartite e a questo scopo si sono effettuate due postazioni di controllo".

"Al termine dei controlli sono state raccolte autocertificazioni e due persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 650 CP. L’attività proseguirà nei giorni seguenti con pattuglie dedicate e coordinate a livello provinciale" conclude infine Isetta.