Savona, arriverà in serata la Costa Luminosa: sbarco protetto dei passeggeri e non potranno circolare per la città

Arriverà questa sera in porto a Savona la Costa Luminosa. Lo ha comunicato il sindaco Ilaria Caprioglio, che ha specificato (come anticipato ieri) che sono previste modalità di sbarco protetto e in sicurezza dei passeggeri della nave e saranno immediatamente trasferiti tramite mezzi dedicati presso le loro residenze italiane o rimpatriati senza poter circolare liberamente in città.

La nave arriverà in serata dal porto di Marsiglia, dove si trova adesso per terminare le operazioni di sbarco di altri passeggeri francesi e stranieri, e nell'arco di 48 ore terminerà le operazioni in base al rigido protocollo.

La preoccupazione era nata in quanto erano stati sbarcati tre italiani positivi al Coronavirus, di cui uno è deceduto e quindi si teme che a bordo ci siano ulteriori persone contagiate. Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta scendere dalla Costa una coppia di piemontesi a San Juan de Portorico poi risultata positiva ed era deceduto un modenese a Tenerife.