Situazione Coronavirus: oggi altri sei decessi nel Savonese e quattro nell'Imperiese

Altri quattro morti in provincia di Imperia per il Covid-19. Erano tutti ricoverati in ospedale, due ad Imperia e due a Sanremo.

All’ospedale di Imperia sono morti: stamattina un uomo di 91 anni originario del Piemonte, che era ricoverato da tre giorni e, ieri sera, una 93enne residente in provincia e ricoverata da mercoledì scorso. A Sanremo sono morti: una donna di 86 anni anche lei della provincia e ricoverata da martedì scorso. Infine un uomo di 87 anni, originario del Piemonte, che era in ospedale dal 12 marzo nel reparto Malattie infettive.

Con i decessi di oggi, nell'Imperiese salgono a 14 i morti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.

In provincia di Savona ecco invece il bilancio della Asl2 circa i decessi Covid-19 presso i presidi ospedalieri Asl2 nelle ultime 24h

Presidio di Ponente:

Uomo di 85 anni della provincia di Savona

Uomo di 66 anni della provincia di Savona

Donna di 91 anni della provincia di Savona

Uomo di 74 anni della provincia di Savona

Donna di 89 anni della provincia di Savona

Presidio di Levante:

Uomo 67 anni della provincia di Savona.