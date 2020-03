Come sconfiggere la paura di perdere soldi durante le imprevedibili cadute dei mercati

Ci sono poche cose che ci toccano nel profondo tanto quanto la salute e il denaro e, in questo periodo, gestire le nostre emozioni non è facile.

Oggi l’emozione dominante è la paura.

La paura di ammalarsi, perché anche un semplice colpo di tosse ci porta ai pensieri più funesti.

La paura di perdere soldi, sia per forti cali sui mercati finanziari, sia per l’incertezza del lavoro nei prossimi mesi.

Ce n’é abbastanza per non dormire di notte, non credi?

Nessuno è contento di perdere soldi e salute.

Avere paura è normale, soprattutto quando si susseguono notizie che, spesso non riusciamo a filtrare e non ci permettono di costruire la visione di un futuro migliore.

Ma dopo dobbiamo trovare in qualche modo la forza di organizzarci e trovare soluzioni.

Proviamo allora a riordinare un po’ le idee.

Ora, io sono un consulente finanziario.

Di medicina e sanità non so nulla, per cui non posso tranquillizzarti dicendoti che è stato trovato il vaccino per il coronavirus.

Posso dirti, però, che vaccino contro la paura finanziaria c’ è già e si chiama “fiducia nella statistica e nelle storia”.





E cosa ci raccontano i numeri e la storia?





Questo sarebbe il momento di farti vedere dei grafici, ma avremmo bisogno di più tempo. Se hai voglia ne ho parlato anche qui: http://patrimoniprotetti.it/2020/02/quando-warren-buffett-parla-e-meglio-ascoltarlo/ .





La sintesi è questa.

Il mondo finanziario ha attraversato diversi eventi negativi - come epidemie e guerre - ma nel lungo periodo anche i più importanti crolli sono sempre stati recuperati dai mercati.





Su quanto deve essere lungo il “lungo periodo” ci torniamo dopo.





Per adesso devi convincerti che questi sono i fatti.

Anche quando tutto sembra essere confuso, la storia ci ricorda che il mondo va avanti. E sarà così anche questa volta.





Se invece pensi che questa sia l’inizio della fine beh, allora proseguire questo articolo non ti servirà a molto come non ti serviranno i soldi risparmiati.





Chiarito questo punto, veniamo alle domande che in questi giorni gli investitori si stanno facendo:





è il momento di vendere tutto?

è il momento di comprare?

è il momento di aspettare?





La realtà è che molte persone - a causa di comportamenti dettati dalla paura - stanno perdendo soldi e vorrei che tu non fossi uno di questi.





Devi sapere che tutte le domande di prima partono da un presupposto sbagliato, perché si basano su delle previsioni.





lo so che investire con delle certezze sarebbe bello, ma non funziona cosi.





Si investe sempre in condizioni di incertezza, perché i mercati non sono prevedibili.

E non sono prevedibili né da me, né dal bancario sotto casa e neppure puoi pensare di scovare qualche dritta sui giornali.

Ma voglio farti concentrare per un momento su te stesso, perché sono convinto che la scelta giusta passi proprio da te e non dai mercati.

Dopo 25 anni di esperienza e qualche oretta passata a studiare posso dirti che esistono 3 categorie di investitori:

Quelli che vogliono scommettere sul quel titolo o sul quel fondo per guadagnare subito. Il loro obiettivo è molto chiaro: guadagnare oggi. Quelli che investono nel lungo periodo, cioè riconoscono nel tempo il loro miglior alleato. Il loro obiettivo è usare il denaro per far studiare i figli, costruirsi una pensione, acquistare una casa. Quelli indecisi, che si muovono solo quando pensano di aver individuato il prodotto migliore o il momento giusto per investire, per poi spesso rendersi conto che non esiste nulla di tutto ciò. Loro non hanno obiettivi.

Spesso queste categorie convivono in ognuno di noi, per questo è importante conoscere noi stessi più che i mercati.

Nei momenti di incertezza – in cui i mercati passano da un – 17% ad un + 10% in 2 giorni - gli scommettitori e gli indecisi rischiano di perdere soldi, perché le loro scelte verranno fatte sulla base:

della paura di perdere soldi;

della ricerca di facili guadagni.

Situazioni come quelle descritte non hanno invece nessuna importanza per gli investitori che hanno scelto di usare i propri soldi per raggiungere obiettivi chiari e reali nei prossimi anni.

Non ha nessuna importanza - nell’arco di 10 -15-20 anni - il fatto che oggi la Borsa stia guadagno o perdendo il 10, il 20 o il 30%.

Certo che non fa piacere a nessuno vedere come i guadagni di 2 anni possano svanire nel giro di una settimana, ma avere una visione chiara del perché si sta investendo oggi farà una enorme differenza nell’avere più o meno soldi domani.

Chi ha strutturato un piano e una strategia saprà già quali decisioni prendere di fronte a questi eventi, perché lo avrà già deciso prima.

Avrà già stabilito quali saranno i rischi che può assumersi e quali da evitare.





Avrà già stabilito quali somme non sono da investire, in quanto necessarie alle esigenze quotidiane e quali invece può permettersi di far crescere grazie al tempo.





Avrà già diversificato gli investimenti per ridurre le possibilità di perdere di soldi a causa di qualche azienda o stato in fallimento.





Avrà già deciso quando è il momento di vendere o di comprare.





Avrà già avuto il tempo per scegliere gli strumenti più efficaci per i suoi obiettivi.





E per tutti gli altri che non hanno mai fatto un piano per i propri investimenti e oggi sono travolti dalle emozioni?





Bene, posso darti 3 consigli.





Il primo:

E’ il momento giusto di iniziare a creare un tuo piano personalizzato per decidere quanto puoi permetterti di investire e per quanto tempo.

In generale, non considerare il tuo denaro come una massa indistinta, perché

ogni scelta è sempre legata ad un progetto di vita, ad un orizzonte temporale e ad un rischio, anche quando pensi che non sia così.

Devi solo fare uno sforzo di immaginazione per ‘’vedere’’ a cosa ti serviranno i risparmi fra un anno, fra 5, e oltre i 10 - il famoso ‘’lungo periodo’’.





Abbandona subito l’idea di fare da solo, perché è un processo lungo che ti accompagnerà per tutta la vita e per il quale occorrono competenze tecniche.

Piuttosto investi del tempo a capire chi può aiutarti.





A breve scriverò un articolo su questo argomento, per cui, se ti va di riceverlo puoi lasciare la tua mail sul mio sito: www.micheleisetta.it .









Il secondo:

Fatti le domande giuste. Non pensare a cosa potrà fare il mercato domani.

In questo momento ti stai rendendo conto sulla tua pelle quanto puoi sopportare il sali/scendi dei mercati, per cui, fossi in te mi chiederei:

Cosa ho in portafoglio? Quanto vale? Quanto sto rischiando?





Il terzo:

Leggi!

Mi spiego meglio.

Il mondo è profondamente cambiato e la capacità di decidere è una abilità che non si insegna a scuola.

Leggere aiuta - almeno - a non cadere vittima di facili promesse che, purtroppo, sono molto frequenti in questo settore.

E ricorda una cosa.

Oggi i mercati possono essere sicuramente motivo d’ansia, ma quello di cui devi veramente preoccuparti, se lavori in Italia, prendi la pensione italiana, hai la casa o le case in Italia, è che, almeno i tuoi investimenti non siano investiti solo in obbligazioni e azioni in Italia.

Al tuo piano finanziario!

Michele Isetta

Consulente finanziario

Autore del libro ‘’Denaro sepolto non fa guadagno’’.