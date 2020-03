Albissola, si è riunita via Skype la giunta Nasuti: argomento centrale l’emergenza sanitaria

"Per la prima volta nella storia del comune, e per un’occasione che certamente avremmo voluto evitare, la giunta Nasuti nella giornata di ieri si è riunita via Skype per deliberare tutte le attività necessarie per la popolazione e la salute dei cittadini in queste difficili giornate". Lo comunica in una nota il comune di Albissola Marina.

"La volontà di non recarsi nel palazzo comunale, cercando di ridurre al minimo anche quello che potrebbe essere giustificato quale “lavoro” o “necessità” parte da una scelta chiara e consapevole del primo cittadino che invita tutti, assessori e dipendenti comunali per primi, a limitare ogni movimento, prediligendo modalità di lavoro agile attraverso l’ausilio della tecnologia"

"Ma i servizi al cittadino vanno garantiti, ancor più in questo momento in cui ognuno deve fare la propria parte, e così il palazzo comunale rimarrà chiuso fino al 25 Marzo 2020 ma gli uffici risponderanno al pubblico al numero 019-400291 ed alla PEC comunealbissolamarina@legalmail.it".

Gli argomenti all’ordine del giorno, con assoluta priorità all’emergenza sanitaria in corso, sono stati i seguenti:

- chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini a cui si aggiunge da ieri “Il giardino del Sole", parco bambini su Piazza della Concordia;

- intensificazione, grazie al prezioso ausilio del comando di PM, di controlli sul territorio con particolare attenzione ai luoghi ancora troppo trafficati in paese;

- chiusura di entrambi i cimiteri comunali tranne che per tumulazioni;

- pulizia con igienizzanti nelle zone più affollate;

- l'assessore Tomaghelli ha informato sull'andamento del Telefono d'oro (come da comunicato stampa inoltrato nei giorni scorsi a tutti i mezzi di informazione), che prosegue un lavoro capillare su tutto il territorio;

- l'assessore Negro ha condiviso quanto intrapreso in campo culturale: un virtual tour a puntate dei musei cittadini, che permetterà la fruizione del patrimonio artistico anche da casa;

- il sindaco infine conferma di essere al lavoro in questi giorni con gli uffici finanziari, per fornire alla giunta tutti i dati e le simulazioni necessarie per approntare le misure a sostegno delle attività più colpite da questa grave emergenza

"Rimaniamo in attesa del prossimo, imminente, decreto della Presidenza del Consiglio, alla luce del quale metteremo in atto ulteriori misure necessarie" concludono dal comune di Albissola.