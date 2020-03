Cgil Cisl Uil Liguria: siglato ieri l’accordo quadro con assessore Berino della Regione sulla cassa in deroga

Cgil, Cisl, Uil Liguria, dopo aver siglato con la Regione l’accordo quadro per la cassa integrazione in deroga, hanno espresso all'assessore Giovanni Berrino, attraverso una lettera unitaria, alcune preoccupazioni che riguardano la fase imminente di ripartizione delle risorse per la nostra regione e, quindi, l’utilizzo di alcuni strumenti di ammortizzazione sociale contenuti nell'ultimo decreto.